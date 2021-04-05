Выпущен первый обзор ESG-трендов в России

«Сбер» подготовил первый обзор ключевых тенденций в сфере ESG в России (Environmental, Social, and Governance — экологическая, социальная и управленческая ответственность). Также отчет включает данные об ESG-практиках крупных отечественных компаний, сообщает пресс-служба банка. RB.ru приводит основные выводы отчета.

Обзор состоит из 3 разделов. Первый представляет собой анализ предстоящих изменений в законодательстве страны, касающихся выбросов парниковых газов. Во втором разделе отчета дан обзор рынка долгового ESG-финансирования в России и его сравнение с ситуацией в других странах. В последней части предложен справочник по ESG-профилям ведущих российских компаний.

«Инвесторы все чаще обращают внимание на то, как компании компенсируют ущерб, который наносят природе своей деятельностью, как заботятся о своих сотрудниках и клиентах, как улучшают качество корпоративного управления», — пояснил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что по практике компании, которые системно занимаются вопросами ESG, «фундаментально устойчивее».

Ниже представлены основные выводы обзора:

В России установлены цели по снижению выбросов парниковых газов до 2030 года.

До 70 % от уровня 1990 года в рамках Парижского соглашения о климате.

Стратегия развития России до 2050 года должна быть утверждена в этом году.

В нее будет включен план по снижению выбросов парниковых газов. При этом в базовом сценарии достижение указанной цели предполагает введение новых мер господдержки.

Эксперимент по торговле квотами на выбросы начнут на Сахалине.

К работе по его запуску приступят уже в этом году. Торговля квотами, как планируется, начнется в середине 2022 года. По итогам эксперимента возможно его расширение на другие регионы.

Инфраструктура ESG-финансирования активно развивается в последние 2 года.

На российском рынке размещаются «зеленые» и социальные облигации, но их объемы пока довольно скромные, а число компаний, выпускающих такие бумаги, ограничено.

Наиболее высокий интерес к ESG-финансированию среди российских инвесторов проявляют крупнейшие коммерческие банки, которые внедряют ESG-подходы.

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Фото: fokke baarssen / Shutterstock