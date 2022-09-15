Производитель электрогрузомобилей EVM вложит 4 млрд рублей в рост производства грузовиков и двигателей

Производитель коммерческих электромобилей «Электромобили Мануфэкчуринг рус» (EVM) вложит 4 млрд рублей во вторую очередь производства электрогрузовиков и электродвигателей. Об этом журналистам сообщил основатель и гендиректор компании Игорь Гирдин.

«В рамках второй очереди планируется производить 5 тысяч электрогрузовиков в год и еще больше электродвигателей, которые, возможно, будут поставляться на завод "Москвич" и на другие заводы», — сообщил Гирдин.

В первую очередь производства был вложен 1 млрд рублей. Компания планирует серийный выпуск 1 тыс. машин в следующем году.

По словам Гирдина, сейчас компания сосредоточена на запуске пилотных продаж. «Начиная со второго квартала следующего года у нас есть планы приобрести завод либо найти другие варианты развития, например, особая экономическая зона (ОЭЗ "Москва" — прим. ред.) может построить под наши параметры нужную "коробку"», — сообщил гендиректор предприятия.

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R&D-лаборатория компании располагается в Санкт-Петербурге. Завод по производству EVM PRO разместится в ОЭЗ «Технополис Москва». Пока компания не определилась с местом для нового завода.

«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» создана в Санкт-Петербурге Ильей Рашкиным (генеральный директор, разработчик) и Игорем Гирдиным (финансовый директор). Первый российский электрогрузомобиль EVM PRO создан на базе шасси «УАЗ Профи». Впервые представлен в Москве в феврале 2022 года.

Cкорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 80 км/ч. Одного заряда аккумулятора хватит на 300 км пути с грузом до одной тонны.

Фото: RB.RU