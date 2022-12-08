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Производитель EVM перенес выпуск своего электрогрузомобиля

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Серийное производство отечественного электрогрузомобиля EVM Pro пришлось перенести на 2023 год, сообщил агентству ТАСС генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин. Ранее ожидалось, что выпуск стартует до конца 2022 года.

Производитель EVM перенес выпуск своего электрогрузомобиля

В сентябре компания повысила заявленную ранее цену на электрогрузомобиль с 3,5 млн рублей до 4,5 млн рублей. Подорожание тогда объяснили изменившимися после 24 февраля реалиями.

«Мы сдвигаем срок серийного запуска. Сначала мы думали, что успеем запуститься к концу года — сейчас запуск намечен на I квартал 2023 года», — пояснил Рашкин.

Модель EVM Pro была представлена еще до 24 февраля, тогда же были объявлены и сроки запуска. Однако венчурный фонд VEB Ventures, с которым производитель подписывал соглашение, после начала февральских событий приостановил работу, указывает Рашкин.

Компании удалось найти нового инвестора только в III квартале 2022 года, поясняет глава EVM, до этого в производство вкладывались собственные средства.

В сентябре EVM анонсировал вложение 4 млрд рублей во вторую очередь производства электрогрузовиков и электродвигателей. Тогда же обсуждалась потенциальная покупка завода в 2023 году. По словам Рашкина, сделка с новым инвестором находится на финальной стадии подписания.

Вместе с тем производитель столкнулся с проблемами закупки оборудования, поскольку часть станков должна была поставляться из Европы. Альтернативу удалось найти в Китае, однако ограничения, связанные с пандемией коронавируса, существенно замедлили поставки.

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«Часть оборудования мы в итоге разработали самостоятельно. Сейчас пришло уже 70% всех станков», — уточнил Рашкин.

«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» создали Илья Рашкин и Игорь Гирдин, компания базируется в Санкт-Петербурге. В феврале производитель представил первый отечественный электрогрузомобиль EVM PRO, он создан на базе шасси «УАЗ Профи». Его максимальная скорость составляет 80 км/ч, одного заряда батареи хватает на 300 км пути с грузом до одной тонны.

Фото на обложке: https://evm.eco/

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