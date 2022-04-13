Владимир Евтушенков потерял контроль в АФК «Система»

Попавший под санкции миллиардер Владимир Евтушенков перестал быть владельцем контрольной доли в АФК «Система». Его доля упала ниже 50% после того, как он передал часть старшему управляющему партнеру компании – своему сыну Феликсу Евтушенкову.
Подтверждением сделки о том, что Владимир Евтушенков переписал часть бизнеса в АФК «Система» на своего сына, располагает Forbes.
Владимир Евтушенков передал Феликсу Евтушенкову, который работает в АФК «Система» в должности старшего управляющего партнера, 10% акций. Таким образом доля Владимира Евтушенкова упала до 49,2% – он перестал быть владельцем контрольного пакета акций компании.
Феликс Евтушенков в результате сделки стал владельцем доли в 15,2%.
Великобритания ввела санкции в отношении российского миллиардера Владимира Евтушенкова 13 апреля. Вместе с ним в санкционный список Соединенного Королевства попали более 200 бизнесменов из России.
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