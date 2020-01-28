Основатели Faberlic создадут собственную политическую партию вслед за автором World of Tanks

Предприниматель Александр Даванков, один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, рассказал «Коммерсанту» о планах создать политическую партию правого толка.

Ее съезд намечен на 1 марта. По словам Даванкова, документы для проведения съезда были поданы в декабре прошлого года, председателем новой партии будет владелец Faberlic Алексей Нечаев.

Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается.

После регистрации партия рассчитывает принять участие в выборах разного уровня в более чем 20 регионах в Единый день голосования 13 сентября, а затем и в выборах Госдумы.

О создании партии знают в администрации президента (АП), сообщил источник «Ъ», близкий к Кремлю. По его словам, проект обсуждался с прошлого года, а новая партия рассчитана на «городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы».

В свою очередь, Даванков считает, что у партии будет «свой избиратель»: молодежь, которая сейчас не представлена в политике.

В январе о создании собственной «Партии прямой демократии» сообщил один из основателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Его партия намерена выдвигать своих кандидатов в Госдуму в 2021 году и уже создала 36 инициативных групп в регионах из 43 необходимых для регистрации.

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