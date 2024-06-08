Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Fabula AI привлекла $1,5 млн в посевном раунде

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Генератор изображений с помощью нейросети Fabula AI, основанный в 2023 году Родионом Кадыровым и Али Оздиевым, привлек от не названных инвесторов $1,5 млн в посевном раунде при оценке в $25 млн. Средства пойдут на исследования и новые разработки.

Fabula AI привлекла $1,5 млн в посевном раунде

Компания сообщила Forbes о планах нарастить клиентскую b2c и b2b базу с целью повышения продаж. По данным стартапа, сейчас у сервиса более 2 млн пользователей в Telegram, VK, App Store и Google Play.

Новости о свежих инвестициях последовали за информацией о том, что стартап Fabula AI разработал детектор дипфейков, который находится на последней стадии тестирования. Предполагается, что встаиваемый инструмент сможет фильтровать контент и сообщать пользователю о подделке.

Основной функционал платформы Fabula — повышение разрешения фотографии без потери качества, удаление фона и лишних объектов, генерация изображений по промтам на базе ИИ и др.

Ранее в стартап вкладывался известный стендапер Евгений Чебатков. Он инвестировал в Fabula AI 5 млн рублей.

Фото на обложке: Fabula AI

 

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Депутат ГД РФ Демин рассказал про пользу для инвесторов от реестровой системы поддержки
  2. 2 Мосбиржа допустила запуск торгов в выходные дни
  3. 3 Фонд «Восход» на платформе «Атомайз» впервые в России запустил венчурные ЦФА
  4. 4 Как найти инвестора для бизнеса: советы и стратегия по поиску
  5. 5 Активы с отложенным ростом: как инвестировать в будущее
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 июня 2024

Industrix

10 июня 2024

МТС Blockchain Accelerator

14 июня 2024

Академия инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ