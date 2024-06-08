Fabula AI привлекла $1,5 млн в посевном раунде

Генератор изображений с помощью нейросети Fabula AI, основанный в 2023 году Родионом Кадыровым и Али Оздиевым, привлек от не названных инвесторов $1,5 млн в посевном раунде при оценке в $25 млн. Средства пойдут на исследования и новые разработки.

Компания сообщила Forbes о планах нарастить клиентскую b2c и b2b базу с целью повышения продаж. По данным стартапа, сейчас у сервиса более 2 млн пользователей в Telegram, VK, App Store и Google Play.

Новости о свежих инвестициях последовали за информацией о том, что стартап Fabula AI разработал детектор дипфейков, который находится на последней стадии тестирования. Предполагается, что встаиваемый инструмент сможет фильтровать контент и сообщать пользователю о подделке.

Основной функционал платформы Fabula — повышение разрешения фотографии без потери качества, удаление фона и лишних объектов, генерация изображений по промтам на базе ИИ и др.

Ранее в стартап вкладывался известный стендапер Евгений Чебатков. Он инвестировал в Fabula AI 5 млн рублей.

Фото на обложке: Fabula AI