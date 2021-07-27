Facebook превратят в «метавселенную»

Facebook соберет команду разработчиков для работы над «метавселенной» — концепцией на основе (AR) и виртуальной (VR) реальностей для создания общего пространства цифровых миров.

Команда станет частью Facebook Reality Labs. К ней присоединится руководитель продуктов в Instagram Вишал Шах, передает CNBC.

Исполнительный директор компании Эндрю Босворт в Facebook написал, что уже сегодня «Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры и переживания». Однако, по его словам, чтобы достичь «нашего полного видения „метавселенной“, нам также нужно построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли освободиться от физических ограничений и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходите из одной комнаты в другую», — сообщил он о планах команды.

На создание «метавселенной» может уйти пять или около того лет. При этом Марк Цукерберг в интервью The Verge подчеркнул, что она будет доступна владельцам разных устройств — ПК, игровых консолей и мобильных гаджетов.

Технологические компании и руководители все чаще обсуждают создание «метавселенной» в качестве технологии-преемника смартфонов и мобильного интернета.

«Метавселенная» — это виртуальный мир, где люди могут собраться для игр, общения или работы. Ее концепция тесно связана с технологиями виртуальной и дополненной реальностями, которые сейчас разрабатываются Apple, Google, Amazon и Microsoft.

В качестве примера «метавселенной» часто проводится игра Roblox. Ее материнская компания оценивается в более $44 млрд.

Facebook активно инвестирует в технологии AR и VR, потому что они предлагают компании возможность контролировать свою собственную аппаратную платформу вместо того, чтобы подчиняться правилам Apple и Google в их магазинах приложений.

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Фото: G-Stock Studio / Shutterstock