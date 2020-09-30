Facebook объединила чаты и видеозвонки в Instagram и Messenger
Facebook анонсировала обновление для Instagram и Messenger. Теперь пользователи могут связываться друг с другом без необходимости загружать второе приложение. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем блоге.
Также появилась возможность настройки приватности, чтобы контролировать, в какую папку попадают новые сообщения: в чаты, в запросы переписок или папку с запретом получения.
Кроме того, в Instagram были добавлены несколько функций, используемых в Messenger:
- ответ на конкретное сообщение,
- пересылка сообщения,
- настраиваемые цвета и темы чата,
- отправка анимированных сообщений.
По заявлению главы Messenger Станислава Чудновского на своей странице в Facebook, компания запустила новые функции в тестовом режиме в нескольких странах. В ближайшем будущем они станут доступны для всех пользователей.
Также Facebook добавила:
- селфи-стикеры,
- функцию совместного просмотра видео из IGTV во время звонка,
- режим «исчезновения» сообщений после их просмотра или закрытия чата,
- пользовательские реакции на сообщения с помощью эмодзи,
- функцию предупреждения администратора о подозрительной переписке с возможностью блокировки собеседника и в Instagram, и в Facebook.
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