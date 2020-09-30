Facebook объединила чаты и видеозвонки в Instagram и Messenger

Facebook анонсировала обновление для Instagram и Messenger. Теперь пользователи могут связываться друг с другом без необходимости загружать второе приложение. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем блоге.

Также появилась возможность настройки приватности, чтобы контролировать, в какую папку попадают новые сообщения: в чаты, в запросы переписок или папку с запретом получения.

Кроме того, в Instagram были добавлены несколько функций, используемых в Messenger:

ответ на конкретное сообщение,

пересылка сообщения,

настраиваемые цвета и темы чата,

отправка анимированных сообщений.

По заявлению главы Messenger Станислава Чудновского на своей странице в Facebook, компания запустила новые функции в тестовом режиме в нескольких странах. В ближайшем будущем они станут доступны для всех пользователей.

Также Facebook добавила:

селфи-стикеры,

функцию совместного просмотра видео из IGTV во время звонка,

режим «исчезновения» сообщений после их просмотра или закрытия чата,

пользовательские реакции на сообщения с помощью эмодзи,

функцию предупреждения администратора о подозрительной переписке с возможностью блокировки собеседника и в Instagram, и в Facebook.

Отмечается, что некоторые функции, например, селфи-стикеры сначала появятся в Instagram, а через некоторое время и в Messenger.