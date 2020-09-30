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Facebook объединила чаты и видеозвонки в Instagram и Messenger

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Facebook анонсировала обновление для Instagram и Messenger. Теперь пользователи могут связываться друг с другом без необходимости загружать второе приложение. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем блоге.

Facebook объединила чаты и видеозвонки в Instagram и Messenger

instagram

Также появилась возможность настройки приватности, чтобы контролировать, в какую папку попадают новые сообщения: в чаты, в запросы переписок или папку с запретом получения.

Кроме того, в Instagram были добавлены несколько функций, используемых в Messenger:

  • ответ на конкретное сообщение,
  • пересылка сообщения,
  • настраиваемые цвета и темы чата,
  • отправка анимированных сообщений.

По заявлению главы Messenger Станислава Чудновского на своей странице в Facebook, компания запустила новые функции в тестовом режиме в нескольких странах. В ближайшем будущем они станут доступны для всех пользователей.

Также Facebook добавила:

  • селфи-стикеры,
  • функцию совместного просмотра видео из IGTV во время звонка,
  • режим «исчезновения» сообщений после их просмотра или закрытия чата,
  • пользовательские реакции на сообщения с помощью эмодзи,
  • функцию предупреждения администратора о подозрительной переписке с возможностью блокировки собеседника и в Instagram, и в Facebook.
instagram
Отмечается, что некоторые функции, например, селфи-стикеры сначала появятся в Instagram, а через некоторое время и в Messenger.
Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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