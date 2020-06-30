Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Facebook показала прототип компактных VR-очков

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Facebook представила собственный прототип VR-очков с плоскими экранами. Толщина дисплея составляет около 9 мм. Об этом сообщает Facebook Research.

Facebook показала прототип компактных VR-очков

Вместо обычных линз для фокусировки изображения в очках используется голографическая многослойная пленка. Технология позволяет свету отражаться между объективом и дисплеем, прежде чем попасть в глаз. За счет этого большие фокусные расстояния помещаются в небольшое пространство.

Отмечается, что угол зрения очков сравним с современными шлемами других производителей.

Fb VR

Facebook изготовила три экспериментальных прототипа таких VR-очков. Один из них весит менее 30 грамм.

«В качестве оптики используются только тонкие плоские пленки для достижения толщины дисплея менее 9 мм при поддержке поля зрения, сравнимого с современными потребительскими VR-продуктами», — сообщается в статье.

Fb VR

В Facebook также рассчитывают, что голографическая технология поможет улучшить качество виртуальной графики. Голографические объективы используют лазерные источники света. Они способны охватить более широкий участок видимого спектра, чем традиционные светодиодные источники.

Но есть и недостатки. Пока прототип отображает картинку только в оттенках зелёного. Его увеличенная версия может отображать уже полноцветную картинку.

Fb VR

На данный момент исследователи пытаются увеличить производительность системы, чтобы она могла отображать все цвета.

Фото: Facebook

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2020

Энергопрорыв

30 июня 2020

EESTech Challenge Local Round Online

01 июля 2020

Rukami

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма