Facebook показала прототип компактных VR-очков

Facebook представила собственный прототип VR-очков с плоскими экранами. Толщина дисплея составляет около 9 мм. Об этом сообщает Facebook Research.

Вместо обычных линз для фокусировки изображения в очках используется голографическая многослойная пленка. Технология позволяет свету отражаться между объективом и дисплеем, прежде чем попасть в глаз. За счет этого большие фокусные расстояния помещаются в небольшое пространство.

Отмечается, что угол зрения очков сравним с современными шлемами других производителей.

Facebook изготовила три экспериментальных прототипа таких VR-очков. Один из них весит менее 30 грамм.

«В качестве оптики используются только тонкие плоские пленки для достижения толщины дисплея менее 9 мм при поддержке поля зрения, сравнимого с современными потребительскими VR-продуктами», — сообщается в статье.

В Facebook также рассчитывают, что голографическая технология поможет улучшить качество виртуальной графики. Голографические объективы используют лазерные источники света. Они способны охватить более широкий участок видимого спектра, чем традиционные светодиодные источники.

Но есть и недостатки. Пока прототип отображает картинку только в оттенках зелёного. Его увеличенная версия может отображать уже полноцветную картинку.

На данный момент исследователи пытаются увеличить производительность системы, чтобы она могла отображать все цвета.

Фото: Facebook