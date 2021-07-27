Восьмилетняя Алиса из Москвы сдала ЕГЭ, получила аттестат за 11 класс и прошла экзамены МГУ

Восьмилетняя школьница из Москвы Алиса Теплякова сдала 4 ЕГЭ, получила аттестат за 11 класс и прошла вступительные испытания в лучший университет России. Девочка-вундеркинд стала самой юной третьеклассницей, самой юной выпускницей 9 класса и самой юной девочкой, освоившей программу 11 класса.

О том, что Алиса сдала вступительные экзамены в МГУ, сообщил ректор университета в интервью «РИА Новости».

«Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления», – сказал Виктор Садовничий.

Ранее восьмилетняя Алиса Теплякова успешно сдала 4 единых государственных экзамена: по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.

По информации Рособрнадзора, Алиса планирует поступать на психологический факультет МГУ, однако рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой.

Ранее Алиса Теплякова уже была зарегистрирована как самая юная третьеклассница, самая юная выпускница 9 класса и как самая юная девочка, освоившая программу 11 класса.

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