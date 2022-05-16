11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады

Ученик 11 класса московской школы Игнатий Тарабрин обошел почти сотню конкурентов из шестнадцати стран на Международной Менделеевской олимпиаде и стал ее абсолютным победителем. В качестве награды Игнатий получит премию в размере 2 млн рублей.
О победе Игнатия Тарабрина RB рассказал представитель пресс-службы олимпиады. В этом году мероприятие проходило в очном формате в Ташкенте.
Москвич, ученик 11 класса одной из школы столицы Игнат Тарабрин стал абсолютным победителем 56-ой Международной Менделеевской олимпиады по химии. Это значит, что Игнатий стал обладателем премии имени академика Валерия Лунина в размере 2 млн рублей. Ее учредили в фонде Андрея Мельниченко.
Игнатий Тарабрин
В этом году в олимпиаде участвовали 100 школьников из 16 стран. Российская команда получила 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали.
«В этом году среди золотых медалистов – представители сразу пяти стран. Причем есть и команды, традиционно показывающие сильные результаты, и новички среди медалистов», – отметил председатель оргкомитета олимпиады, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.
Международная Менделеевская олимпиада проводится ежегодно в конце апреля среди школьников стран СНГ, Прибалтики и Юго-Восточной Европы.
Фото: пресс-служба ММО
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Студентов МГУ обяжут пройти курсы по искусственному интеллекту
- 2 Как за год вырасти из прототипа в стартап с оценкой в $10 млн
- 3 13 побед года: успехи российских стартапов за рубежом
- 4 Студенты хакнули «Газпром нефть» и «Сибур»
- 5 Быстрое тестирование гипотез на малых оборотах: как запустить пилот с Faberlic
ВОЗМОЖНОСТИ
16 мая 2022
16 мая 2022