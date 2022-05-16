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11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ученик 11 класса московской школы Игнатий Тарабрин обошел почти сотню конкурентов из шестнадцати стран на Международной Менделеевской олимпиаде и стал ее абсолютным победителем. В качестве награды Игнатий получит премию в размере 2 млн рублей.

11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады

О победе Игнатия Тарабрина RB рассказал представитель пресс-службы олимпиады. В этом году мероприятие проходило в очном формате в Ташкенте.

Москвич, ученик 11 класса одной из школы столицы Игнат Тарабрин стал абсолютным победителем 56-ой Международной Менделеевской олимпиады по химии. Это значит, что Игнатий стал обладателем премии имени академика Валерия Лунина в размере 2 млн рублей. Ее учредили в фонде Андрея Мельниченко.

Игнатий Тарабрин

В этом году в олимпиаде участвовали 100 школьников из 16 стран. Российская команда получила 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали.

«В этом году среди золотых медалистов – представители сразу пяти стран. Причем есть и команды, традиционно показывающие сильные результаты, и новички среди медалистов», – отметил председатель оргкомитета олимпиады, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.

Международная Менделеевская олимпиада проводится ежегодно в конце апреля среди школьников стран СНГ, Прибалтики и Юго-Восточной Европы.

Фото: пресс-служба ММО

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