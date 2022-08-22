МКБ и Технологическая долина МГУ запустили «неакселератор» для финтех-стартапов

Московский кредитный банк (МКБ) и Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» запустили «неакселератор» для работы с финтех-стартапами. Он отличается от классического акселератора индивидуальным подходом к решению задач проекта.
«Российский рынок перегрет количеством стартап-акселераторов. Да, они отличаются технологическими специализациями, но всех их объединяет подход "одно многим" (one-to-many): всем участникам предлагается пройти единую образовательно-тренинговую программу, хотя стадии стартапов и их реальные потребности могут различаться», — сообщила RB.RU управляющий директор инновационного хаба МКБ Рената Джордж.
По ее словам, цель «неакселератора» — помочь стартапам проработать и сформировать полный пакет документов для пилотирования продукта. Речь идет о написании паспорта проекта по корпоративным правилам, подготовке на соответствие требованиям всех корпоративных служб, обосновании экономического эффекта.
Речь идет о написании паспорта проекта по корпоративным правилам, подготовке на соответствие требованиям всех корпоративных служб (ИТ, риски, информационная безопасность, и т.п.), обосновании экономического эффекта.
Подать заявку на участие можно по ссылке.
Также стартапам доступна образовательно-тренинговая программа: все стандартные темы в виде лекций, воркшопы и мастермайнды, но подбираются они под каждого индивидуально. Ограничений на посещение других тем нет — можно участвовать во всех активностях.
Если стартап интересуют инвестиции, команда «неакселя» помогает собрать data room (хранилище конфиденциальных корпоративных документов в электронной форме и с четкой структурой — прим. ред.) подготовиться к due diligence, понять условия инвестиционного договора. «Нааксель» предлагает также новый сервис для российских стартапов — roadshow для привлечения инвестиций.
МКБ реализует программу в партнерстве с Научной долиной МГУ и «Акселератора Возможностей» при долине МГУ.
Фото на обложке: Unsplash
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