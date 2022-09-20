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Продлен прием заявок на конкурс по созданию арт-объекта для технологической долины МГУ

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Прием заявок на конкурс «Ломоносов Арт» для архитекторов, художников, дизайнеров, урбанистов и проектировщиков городской среды со всех регионов России продлен до 14 октября 2022 года. Объект победителя разместят на главной площади флагманского кластера «Ломоносов» на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы». Участие бесплатное.

Продлен прием заявок на конкурс по созданию арт-объекта для технологической долины МГУ

«Будущая инсталляция должна отражать основную идею кластера как места, где будут развиваться новые технологические компании и создаваться наукоемкие продукты. Арт-объект должен соответствовать замыслу пространства, где будут сосредоточены разработки из наиболее передовых областей науки: искусственного интеллекта, беспилотных транспортных систем, био- и нанотехнологий, робототехники, космических исследований и другие», — прокомментировал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

 

 

Принять участие в конкурсе можно на цифровой платформе Московского инновационного кластера i.moscow до 14 октября. На первом этапе экспертный совет отберет 30 заявок и передаст их жюри конкурса, которое выберет пять лучших решений для их вынесения на открытое голосование на платформе «Активный гражданин» в ноябре 2022 года. Именно жители столицы определят, какой из проектов достоин воплощения.

Победителя объявят в декабре 2022. Арт-объект по его проекту установят на территории кластера в течение 2023 года. Оператором конкурса выступает бюро Никола-Ленивец.

«Арт-объект перед входной группой "Ломоносова" следует рассматривать как воплощение разнообразия и в то же время единства нашего научного сообщества перед глобальными вызовами. Сам кластер "Ломоносов" уместно воспринимать как центр прикладной научной мысли среди других формирующихся инновационных институций», — рассказала Юлия Бычкова, управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец, продюсер фестивалей «Архстояние» и «Архстояние Детское».

Фото на обложке: railway fx / Shutterstock

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