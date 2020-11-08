ФРИИ, YellowRockets и 9 бизнес-ангелов вложили $470 тысяч в игру-симулятор фондового рынка

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), YellowRockets.vc и 9 бизнес-ангелов суммарно вложили $470 тысяч в приложение Fantasy Invest — игру-симулятор фондового рынка. Об этом Rusbase рассказал представитель ФРИИ.

Оценку компании и детали сделки стороны не раскрывают.

Fantasy Invest в игровой форме объясняет базовые правила работы фондового рынка. Приложение позволяет собирать виртуальный портфель из акций реальных компаний и получать призы за достижения. Механика приложения схожа с играми Fantasy Sport, где участники собирают виртуальные команды профессиональных игроков.

Интерфейс Fantasy Invest

В приложении пользователь выбирает компании, акций которых, по его мнению, будут расти и «запускает» собранный портфель на биржу. Если в реальном мире за это время акции вырастут, значит, игрок сделал правильную ставку: рейтинг пользователя в турнирной таблице Fantasy Invest повышается, а в награду он получает внутриигровую валюту, которую может обменять на призы из магазина в приложении (подписка на популярные сервисы, наушники и другие).

Интерфейс Fantasy Invest

Если собранный портфель показал отрицательный результат, рейтинг игрока снижается — как и число монет на балансе.

Приложение монетизируется за счет внутриигровой валюты, на которую можно приобретать доступ к интересным для пользователя компаниям.

Привлеченные средства компания планирует направить на развитие на рынках США и Индии. Представитель ФРИИ уточнил, что «при достижении компанией KPI ФРИИ планирует на условиях соинвестирования вкладывать до $2,5 млн» (200 млн рублей — Rusbase).

Фонд будет оценивать юнит-экономику компании, скорость ее развития и прирост активных пользователей в месяц (цель — на 20-30%). Согласно новой инвестиционной стратегии фонда, инвестиции в размере 200 млн рублей предусмотрены для технологических компаний более поздних стадий, масштабирующих бизнес на глобальном рынке.

Это вторая инвестиция для Fantasy Invest. В июне этого года в рамках конференции для стартапов Восточной Европы EMERGE компания привлекла €50 тысяч от венчурного сообщества Angels Band.

Компания запустилась в 2019 году в Санкт-Петербурге. Основатель и CEO компании — Михаил Гаврилов, вице-президент банка «Санкт-Петербург».

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