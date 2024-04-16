ФАС возбудила дело против «Альфа-Банка» за рекламу ипотеки на радио

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» по признакам нарушений в рекламе ипотеки.

Банк распространял рекламу на радио, в которой утверждалось, что что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 млн рублей.

«Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса не были указаны», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Также ФАС указала, что в рекламе сообщалось о том, что продукт АО «Альфа-Банк» — «лучшая ипотека в России». При этом кредитная организация не указала объективные критерии сравнения услуги.

Ведомство считает, что такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. ФАС проведет оценку рекламы банка и в случае нарушений наложит штраф.

В начале апреля ФАС возбудила пятое по счету дело в отношении «Альфа-Банка» за нечитаемые сноски в рекламе.

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