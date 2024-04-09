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ФАС возбудила еще одно дело в отношении «Альфа-Банка»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила еще одно дело в отношении «Альфа-Банка» по признакам нарушения рекламного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

ФАС возбудила еще одно дело в отношении «Альфа-Банка»

В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту начислят баллы. При этом информация о том, что акция действительна только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

«В ролике продукт АО "Альфа-Банк" представлялся как "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени», — говорится в сообщении.

ФАС считает, что подобные действия кредитной организации могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

Ведомство оценит ролик банка на предмет нарушений. Если вина будет установлена, «Альфа-Банк» получит штраф. 

Это уже пятое дело о нечитаемых сносках, которое ФАС завела в отношении «Альфа-Банка» за последние несколько месяцев. 

В феврале 2024 года ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» из-за нечитаемых сносок в рекламе об отмене комиссии за эквайринг. В ноябре прошлого года ведомство возбудило дело за нечитаемые сноски в рекламе кредитной карты и рекламе кредита, в декабре — за нечитаемые сноски в рекламе годового беспроцентного использования карты

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Фото на обложке: Olga Zinovskaya / Shutterstock

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