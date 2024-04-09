ФАС возбудила еще одно дело в отношении «Альфа-Банка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила еще одно дело в отношении «Альфа-Банка» по признакам нарушения рекламного законодательства, говорится в сообщении ведомства.
В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту начислят баллы. При этом информация о том, что акция действительна только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.
«В ролике продукт АО "Альфа-Банк" представлялся как "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени», — говорится в сообщении.
ФАС считает, что подобные действия кредитной организации могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.
Ведомство оценит ролик банка на предмет нарушений. Если вина будет установлена, «Альфа-Банк» получит штраф.
Это уже пятое дело о нечитаемых сносках, которое ФАС завела в отношении «Альфа-Банка» за последние несколько месяцев.
В феврале 2024 года ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» из-за нечитаемых сносок в рекламе об отмене комиссии за эквайринг. В ноябре прошлого года ведомство возбудило дело за нечитаемые сноски в рекламе кредитной карты и рекламе кредита, в декабре — за нечитаемые сноски в рекламе годового беспроцентного использования карты.
Фото на обложке: Olga Zinovskaya /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды
- 2 «Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students
- 3 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
- 4 Нет отделения — нет банка для бизнеса? Развенчиваем мифы!
- 5 Yandex Cloud открыла бизнесу доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2024
11 апреля 2024
12 апреля 2024