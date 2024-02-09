ФАС возбудила новое дело в отношении «Альфа-Банка» за нечитаемые сноски в рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» из-за нечитаемых сносок в рекламе. Это четвертое подобное нарушение за последние несколько месяцев.
«В рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — говорится в сообщении ФАС.
Таким образом, установила служба, потребители получали неполную информацию о всех условиях финансовой услуги, которые определяют ее стоимость.
Если нарушение будет установлено, банк привлекут к административной ответственности.
Это не первое дело о нечитаемых сносках, которое ФАС завела в отношении «Альфа-Банка». Так, в ноябре прошлого года ведомство возбудило дело за нечитаемые сноски в рекламе кредитной карты и рекламе кредита, в декабре — за нечитаемые сноски в рекламе годового беспроцентного использования карты.
Фото на обложке: Пресс-служба «Альфа-Банка»
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