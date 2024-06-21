ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг «Альфа-Банка»

«В рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. А реклама другой финансовой услуги содержала следующие некорректные утверждения: "Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в "Альфа-Банке"», — говорится в сообщении ведомства.

При этом антимонопольная служба отмечает, что существенная информация об ограничениях условий была размещена в поясняющих сносках «трудным для восприятия способом в течение короткого времени». ФАС посчитала, что потребители получали неполную информацию о финансовых услугах, определяющих их стоимость.

Ведомство признало обе рекламы ненадлежащими и выдала банку два предписания.

Ранее на этой неделе ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. За последние семь месяцев ведомство возбудило семь дел в отношении кредитной организации.

Фото на обложке: thekovtun / Shutterstock