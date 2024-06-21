ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг «Альфа-Банка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг «Альфа-Банка».
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«В рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. А реклама другой финансовой услуги содержала следующие некорректные утверждения: "Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в "Альфа-Банке"», — говорится в сообщении ведомства.
При этом антимонопольная служба отмечает, что существенная информация об ограничениях условий была размещена в поясняющих сносках «трудным для восприятия способом в течение короткого времени». ФАС посчитала, что потребители получали неполную информацию о финансовых услугах, определяющих их стоимость.
Ведомство признало обе рекламы ненадлежащими и выдала банку два предписания.
Ранее на этой неделе ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. За последние семь месяцев ведомство возбудило семь дел в отношении кредитной организации.
Фото на обложке: thekovtun /
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