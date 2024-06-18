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ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» за нарушения в рекламе дебетовой карты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты, говорится в сообщении ведомства.

ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» за нарушения в рекламе дебетовой карты
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В службу поступили жалобы граждан на рекламу дебетовой карты на телеканалах «Первый», «ТНТ» и «Пятница», а также на радиостанции «Русское Радио».

В рекламе содержалось утверждение о том, что «"Альфа-Банк" первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи».

ФАС отмечает, что информация о существенных ограничениях условий при этом размещалась «недоступным для восприятия способом».

В ведомстве полагают, что действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. Если вина организации будет установлена, «Альфа-Банк» получит штраф.

Фото на обложке: V.Baturin / Shutterstock

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