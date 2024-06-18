ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» за нарушения в рекламе дебетовой карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты, говорится в сообщении ведомства.
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В службу поступили жалобы граждан на рекламу дебетовой карты на телеканалах «Первый», «ТНТ» и «Пятница», а также на радиостанции «Русское Радио».
В рекламе содержалось утверждение о том, что «"Альфа-Банк" первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи».
ФАС отмечает, что информация о существенных ограничениях условий при этом размещалась «недоступным для восприятия способом».
В ведомстве полагают, что действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. Если вина организации будет установлена, «Альфа-Банк» получит штраф.
- В апреле ФАС возбудила очередное дело в отношении «Альфа-Банка» из-за нечитаемых сносок в рекламе.
- В феврале 2024 года ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» из-за нечитаемых сносок в рекламе об отмене комиссии за эквайринг.
- В ноябре прошлого года ведомство возбудило дело за нечитаемые сноски в рекламе кредитной карты и рекламе кредита, в декабре — за нечитаемые сноски в рекламе годового беспроцентного использования карты.
Фото на обложке: V.Baturin /
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