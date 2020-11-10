Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, который возглавляет ведомство с марта 2004 года, уйдет в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

РБК: глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку после 16 лет руководства ведомством