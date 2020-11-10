РБК: глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку после 16 лет руководства ведомством

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, который возглавляет ведомство с марта 2004 года, уйдет в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам источников РБК в правительстве и в центральном аппарате ФАС, коллективу антимонопольного ведомства уже сообщили об отставке Артемьева.
Игорь Артемьев. Фото: сайт ФАС России
В качестве основного кандидата на должность нового руководителя ФАС два источника РБК назвали вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского. Другой собеседник назвал кандидатом главу управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.
Издание направило запрос в пресс-службу правительства. В пресс-службе ФАС отказалась от комментариев.
Игорь Артемьев возглавлял ФАС с момента его создания в 2004 году (когда был упразднен антимонопольный комитет). За это время было принято 4 антимонопольных пакета законов и подготовлен пятый.
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