ФАС сообщила о 2 млн заблокированных карточек товаров на маркетплейсах с начала 2024 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что с начала 2024 года на маркетплейсах было заблокировано более 2 млн карточек товаров по жалобам правообладателей.
«По итогам применения добросовестных практик Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "AliExpress Россия" заблокировали 2 066 806 карточек товаров за первый квартал 2024 года», — говорится в сообщении антимонопольной службы.
Блокировка происходит по итогам анализа жалоб правообладателей, а также результатов экспертиз, контрольных закупок и документов, которые подтверждают происхождение товаров.
Выявить неоригинальный товар, по данным ФАС, также помогают «красные флажки»: цена значительно ниже средней на товар, существенное количество возвратов из-за ненадлежащего качества и ряд других индикаторов.
Больше всего контрафакта было заблокировано в таких категориях товаров, как электроника, светотехника, строительные инструменты, косметические средства и спортивная одежда.
- Блокировка карточек товаров происходит в рамках реализации практик по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в целях предотвращения реализации контрафактной продукции.
- Документ разработали в июле 2023 года представители ОКЮР, ФАС, маркетплейсов и правообладателей.
Ранее стало известно, что один из российских маркетплейсов резко снизил штрафы для продавцов за нарушение прав интеллектуальной собственности. Так, ранее у Wildberries размер штрафа составлял 25 тыс. рублей, в обновленном приложении к оферте — 10 тыс. рублей.
Фото на обложке: Cristian Storto /
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