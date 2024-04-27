ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты «Альфа-Банка»

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу детской карты «Альфа-Банка». За апрель служба уже завела на кредитную организацию два дела по признакам нарушения рекламного законодательства.
Как отмечает ФАС, в рекламе, показанной по федеральным телеканалам, «Альфа-Банк» назвали лучшим мобильным банком. При этом сведения о том, что оценка приводится в соответствии с рейтингом Markswebb, были указаны трудным для восприятия образом. Сама информация демонстрировалась в течение короткого времени.
«ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства», — говорится в сообщении службы.
В начале апреля ФАС завела дело на «Альфа-Банк» из-за трудно читаемых сносок в рекламе программы лояльности банка.
16 апреля служба возбудила дело из-за рекламы условий ипотеки по радио.
Фото на обложке: Ilya Platonov /
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