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ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты «Альфа-Банка»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу детской карты «Альфа-Банка». За апрель служба уже завела на кредитную организацию два дела по признакам нарушения рекламного законодательства.

ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты «Альфа-Банка»

Как отмечает ФАС, в рекламе, показанной по федеральным телеканалам, «Альфа-Банк» назвали лучшим мобильным банком. При этом сведения о том, что оценка приводится в соответствии с рейтингом Markswebb, были указаны трудным для восприятия образом. Сама информация демонстрировалась в течение короткого времени.

«ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства», — говорится в сообщении службы.

В начале апреля ФАС завела дело на «Альфа-Банк» из-за трудно читаемых сносок в рекламе программы лояльности банка.

16 апреля служба возбудила дело из-за рекламы условий ипотеки по радио.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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