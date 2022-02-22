ФАС возбудила дело в отношении МТС за необоснованное повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении МТС, сообщила пресс-служба ведомства. По мнению службы, оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг.
По данным ФАС, МТС в январе 2022 года повысила стоимость сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. Компания обосновала повышение ростом своих затрат, говорится в сообщении.
«При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил», — отметили в ФАС.
По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении МТС.
В МТС отметили, что предоставят службе все необходимые разъяснения. «Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку», — сообщили RB.ru в пресс-службе МТС.
Как пояснили в компании, российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей и так далее.
В феврале 2021 года ФАС возбудила дело за аналогичное нарушение в отношении Tele2. В декабре 2021 года оператор сообщил, что снизит необоснованно повышенную стоимость услуг для абонентов.
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Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko /
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