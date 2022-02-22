Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС возбудила дело в отношении МТС за необоснованное повышение тарифов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении МТС, сообщила пресс-служба ведомства. По мнению службы, оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг.

ФАС возбудила дело в отношении МТС за необоснованное повышение тарифов

По данным ФАС, МТС в январе 2022 года повысила стоимость сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. Компания обосновала повышение ростом своих затрат, говорится в сообщении.

«При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил», — отметили в ФАС.

По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении МТС.

В МТС отметили, что предоставят службе все необходимые разъяснения. «Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку», — сообщили RB.ru в пресс-службе МТС. 

Как пояснили в компании, российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей и так далее. 

В феврале 2021 года ФАС возбудила дело за аналогичное нарушение в отношении Tele2. В декабре 2021 года оператор сообщил, что снизит необоснованно повышенную стоимость услуг для абонентов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сервис кикшеринга Urent привлек 2 млрд рублей от МТС и ВЭБа
  2. 2 Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке
  3. 3 Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест
  4. 4 Как увеличить число пользователей приложения с помощью онлайн-соревнований
  5. 5 Цифры дня. $1499 за набор виртуальной реальности

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2022

TV Neuro Technologies

27 февраля 2022

5G-инкубация от MTC Startup Hub

28 февраля 2022

Онлайн-курс школы стартапов Skolkovo

Все ВОЗМОЖНОСТИ