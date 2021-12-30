Tele2 снизит стоимость тарифов после штрафа ФАС

Tele2 исполнила предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщениии антимонопольного ведомства. Оператор снизит стоимость тарифов в 2022 году.

«С 11 января 2022 года все необоснованно повышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня», — говористя в сообщении ФАС.

Уведомления о подробностях пользования тарифами с нового года Tele2 направит абонентам 1 января 2022 года.

В феврале 2021 года ФАС возбудила дело о нарушениях антимонопольного законодательства со стороны ООО «Т2 Мобайл». Оператор связи повысил тарифы с 12 мая 2020 года в среднем на 10% для более 11,5 млн абонентов. Второе повышение с 1 января 2021 года составило в среднем 13% и затронуло более 12,5 млн граждан.

ФАС признала, что оператор установил монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписания о приведении тарифов к уровню до повышения. В ноябре 2021 года антимонопольная служба оштрафовала сотового оператора на 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением. Компания обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства.

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