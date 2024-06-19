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ФАС оценила потенциальную сделку Wildberries и Russ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ФАС оценила потенциальную сделку Wildberries и Russ. В ведомстве считают, что от их объединения бизнес и потребители могут получить положительный эффект. Компании объявили о слиянии 18 июня, ФАС готова изучить детали сделки.

ФАС оценила потенциальную сделку Wildberries и Russ
  1. Новости

Бизнес и потребители могут получить положительный эффект от объединения Wildberries и Russ. Оценку потенциальной сделке дал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, передает «Интерфакс».

В ФАС отметили, что компании успешны и развиваются в разных сегментах. Ведомство выразило готовность изучить детали их объединения, однако ходатайство о согласовании сделки в ФАС не поступало.

Новость по теме: «Рискуем получить еще более серьезного цифрового монополиста»: рынок об объединении Wildberries и Russ

18 июня стало известно, что маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объединятся для создания «новейшей цифровой торговой платформы». В ее состав войдут цифровая медиаплатформа, сеть рекламных конструкций, логистические хабы, склады и логоцентры.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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