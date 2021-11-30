Против владельца ресторанов Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday’s завели антимонопольное дело

Против компании-владельца ресторанов Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday’s завели антимонопольное дело. В ФАС считают, что «Росинтер Ресторантс» завышает цены в заведениях в аэропорту «Шереметьево», занимая там доминирующее положение.
О возбуждении дела в отношении «Росинтер Ресторантс» Федеральная антимонопольная служба сообщила в своем telegram-канале.
«Московское областное УФАС России обнаружило, что компания установила более высокие цены в ресторанах Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday’s на территории аэропорта, где она занимает доминирующее положение, по сравнению с ценами в городе Москве», – говорится в сообщении ведомства.
Если проверка подтвердит нарушение антимонопольного законодательства по статье 14.31 КоАП РФ, то «Росинтер Ресторантс» назначат штраф в размере до 1 млн рублей.
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Фото на обложке: Dimaris /
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