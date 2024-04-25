ФАС возбудила дело в отношении «Сбера» за нечитаемые сноски в рекламе банковского вклада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении ФАС.

Банк распространял рекламу в эфире телеканала «Петербург — 5 канал». В ней крупным шрифтом была указана информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых.

«Однако данные об иных условиях, которые влияют на доход вкладчиков, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом, — сообщила антимонопольная служба. — Также в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка».

ФАС приняла решила возбудить дело в отношении банка. Если нарушение будет установлено, «Сбер» привлекут к административной ответственности.

За нечитаемые сноски в рекламе ФАС ранее также возбудила несколько дел в отношении «Альфа-Банка». Последнее — в начале апреля.

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