ФАС не поддержала идею приравнять маркетплейсы к рознице

Федеральная антимонопольная служба не поддержала идею приравнять маркетплейсы к офлайн-ритейлу, узнали «Известия». В ФАС заявили, что такая мера не учитывает различия бизнес-моделей и может затормозить развитие рынка. Ранее производители продуктов питания и ритейлеры предложили распространить закон о торговле на онлайн-продажу еды и изменить модель работы маркетплейсов.

ФАС указала на различие бизнес-моделей маркетплейсов и ритейла

Как пишут «Известия», ФАС не поддерживает инициативу распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на оборот продуктов питания через маркетплейсы.

В ведомстве подчеркнули, что торговые сети и маркетплейсы работают по принципиально разным моделям. Розница получает рыночную власть за счёт контроля полочного пространства, тогда как маркетплейсы зарабатывают на услугах по продаже товаров контрагентов.

Проблемы взаимодействия маркетплейсов с продавцами отличаются от тех, с которыми сталкиваются поставщики в работе с торговыми сетями, считают в ФАС. По этой причине регулировать эти форматы одинаково ведомство считает некорректным.

Ведомства обсуждают параметры регулирования цифровых платформ

В ФАС сообщили, что в правительстве продолжается обсуждение регулирования цифровых платформ в рамках работы над национальной моделью торговой деятельности. Распространение закона о торговле на маркетплейсы рассматривается как одно из предложений, но окончательное решение не принято.

В ведомстве также указали «Известиям», что чрезмерное регулирование может стать сдерживающим фактором для развития отрасли.

В Минпромторге изданию рассказали, что работа над параметрами национальной модели торговли продолжается. К обсуждению привлекаются органы власти, отраслевые союзы и бизнес-объединения. Окончательные решения пока не сформированы.

Ритейлеры настаивают на равных условиях

Представители торговых сетей и поставщиков придерживаются противоположной позиции. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил «Известиям», что распространение норм закона о торговле на маркетплейсы обеспечит безопасность потребителей и равные условия конкуренции.

Он отметил, что торговые сети несут прямую ответственность за качество продуктов, тогда как маркетплейсы, выступая посредниками, такой ответственности не несут. По его словам, отсутствие регулирования даёт цифровым платформам инструменты ценового демпинга, что в перспективе может привести к сокращению других каналов продаж.

Маркетплейсы предупреждают о риске ухода с рынка продуктов

В Wildberries & Russ заявили, что приравнивание маркетплейсов к торговым сетям сделает продажу продуктов экономически невыгодной и может привести к отказу платформ от этой категории.

В компании напомнили, что для жителей удалённых регионов онлайн остаётся единственным каналом покупки продовольствия, а для региональных производителей — возможностью выйти к покупателю.

В Ozon сообщили, что с платформой сотрудничают более 48 тыс. продавцов продовольственных товаров, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу, и отметили, что в случае запрета часть таких компаний будет вынуждена закрыться.

Контекст

5 февраля 2026 года производители продуктов питания и ритейлеры направили в правительство письмо, в котором предлагают:

распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на онлайн-продажу продуктов питания;





ограничить или запретить комиссионную модель работы маркетплейсов (сейчас платформы не выкупают товары заранее, а выступают площадкой для их реализации за комиссию);





запретить платформам финансировать скидки;





усилить контроль за оборотом контрафактной продукции.

Маркетплейсы выступили против инициативы. Представители платформ считают, что такие меры нанесут ущерб конкуренции. По их оценке, в случае изменений наибольшие риски возьмут на себя производители малого бизнеса, продающие товары только через маркетплейсы.