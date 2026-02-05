Ритейл потребовал приравнять маркетплейсы к торговым сетям

Производители продуктов питания и ритейлеры предложили приравнять продажу продовольствия через маркетплейсы к обычной рознице, пишут «Ведомости». Отраслевые ассоциации указывают, что сейчас деятельность цифровых платформ не подпадает под ограничения закона о торговле. В связи с этим ритейлеры просят ограничить маркетплейсам возможность финансировать скидки и таким образом влиять на ценообразование продавцов.

Закон о торговле предлагают применить к онлайн-продаже еды

Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров направили в правительство письмо. В нём они предлагают распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на продажу еды через цифровые платформы.

Как узнали «Ведомости», письмо подписали представители «Руспродсоюза», Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, а также отраслевых союзов кондитеров, рыбной, масложировой и хлебопекарной промышленности. Обращение было передано на рассмотрение в Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС.

Главная претензия — работа по комиссионной модели

В письме авторы обращения указывают, что по закону обычные торговые сети не могут продавать продукты по комиссии — они обязаны сначала выкупить товар у поставщика. Маркетплейсы, напротив, продают продовольствие именно по комиссионной модели.

Ассоциации предлагают уравнять правила для офлайн- и онлайн-каналов, распространив на маркетплейсы нормы закона при продаже продуктов питания.

Ритейл выступил против вмешательства в ценообразование

В письме также содержится предложение запретить маркетплейсам вмешиваться в ценовую политику продавцов, включая финансирование скидок. Авторы обращения отмечают, что платформы субсидируют акции за свой счёт, одновременно повышая комиссии для компенсации расходов.

По данным участников рынка, в 2025 году комиссия Wildberries выросла с 24,5% до 38%, а Ozon — с 25% до 44%.

Ещё одно предложение — усилить контроль за контрафактом

Третьим пунктом обращения стало предложение усилить контроль за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции на маркетплейсах. По мнению авторов, действующие механизмы контроля на платформах недостаточны для рынка продовольствия.

Авторы письма указали на угрозу монополизации рынка

По данным «Ведомостей», в обращении говорится, что подобная практика ведёт к перетоку спроса в онлайн, закрытию малого и среднего офлайн-бизнеса и росту финансовой нагрузки на продавцов. Также ритейл указывает на риск утраты контроля над ценой и маркетинговой стратегией брендов.

Авторы письма считают, что в долгосрочной перспективе это может привести к монополизации рынка, усилению давления на поставщиков и росту цен для потребителей.

Нововведения могут негативно сказаться на бизнесе и покупателях

Представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что компания считает подобные ограничения угрозой для небольших региональных производителей. По данным Ozon, с платформой работают более 48 000 продавцов продовольственных товаров, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу.

В компании также отметили, что в 2025 году продажи продовольственных товаров на площадке выросли на 49% год к году. Запрет или пересмотр модели продаж может привести к закрытию части предприятий и ограничению доступа покупателей к товарам первой необходимости.

Не первый конфликт маркетплейсов и ритейла

Ранее крупнейшие российские ритейлеры, включая «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, уже выступали с критикой ценовых и финансовых механизмов маркетплейсов. В декабре 2025 года они направили письмо премьер-министру Михаил Мишустин, указав на неравные условия конкуренции и поддержку скидок за счёт комиссий для продавцов.

В обращении ритейлеры поддержали позицию крупнейших банков — «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка», «Т-Банка» и «Совкомбанка», — которые ранее предложили ограничить субсидирование скидок и привязку цен к картам финансовых структур маркетплейсов. Конфликт обострился в ноябре 2025 года, когда Банк России тоже выступил за запрет разных цен в зависимости от способа оплаты.