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ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» за ненадлежащую рекламу

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении службы.

ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» за ненадлежащую рекламу

В антимонопольное ведомство обратился гражданин с жалобой на рекламу организации «Work 5» — эта компания предлагала услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе «Яндекса».

В ФАС напомнили, что «размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом».

Ведомство возбудило дело, усмотрев признаки нарушения закона о рекламе в отношении рекламодателя «Work 5» и рекламораспространителя ООО «Яндекс». 

Если нарушение будет установлено, обе компании привлекут к административной ответственности. 

Накануне ФАС также возбудила дело против «Росбанка» за нарушение закона о рекламе. 

Фото на обложке: Alexey Boldin / Shutterstock 

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