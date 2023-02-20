Разовый платеж для бизнеса могут прописать в Налоговом кодексе как сбор, Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках и другие события 20 февраля — в дайджесте RB.RU.

Разовый сбор для бизнеса, платная верификация в Facebook и Instagram*: главное 20 февраля