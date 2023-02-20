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Разовый сбор для бизнеса, платная верификация в Facebook и Instagram*: главное 20 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Разовый платеж для бизнеса могут прописать в Налоговом кодексе как сбор, Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках и другие события 20 февраля — в дайджесте RB.RU.

Разовый сбор для бизнеса, платная верификация в Facebook и Instagram*: главное 20 февраля

Мир

  • Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Оно было приостановлено на время пандемии, пишет «Ъ».

Финансы

  • Ассоциация банков России намерена обратиться в Роскомнадзор с просьбой не запрещать кредитным организациям оказывать свои услуги через Telegram, сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Бизнес

  • Разовый платеж для бизнеса могут прописать в Налоговом кодексе как сбор. Его намерены распространить на компании со средней прибылью в 2021-2022 годах выше 1 млрд рублей

Телеком

  • Россияне стали арендовать виртуальные номера для регистрации на зарубежных сервисах. Стоимость варьируется от 7 до 90 рублей. 
  • Консорциум «Телекоммуникационные технологии» просит ввести пошлины в размере 20% на зарубежные системы, которые отвечают за ускорение оптоволоконных линий связи. Целью называется развитие отечественных решений и импортозамещения, причем конкретно называются продукты компании Т8, узнал «Коммерсанъ».
  • Марк Цукерберг сообщил о запуске платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram*. Стоимость подписки для web-пользователей составит $11,99, iOS  — $14,99 в месяц.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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