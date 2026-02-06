Яндекс назвал самые выгодные для путешествий месяцы

Самым выгодным месяцем для бронирования жилья в России в 2026 году станет февраль — средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах составит около 7 тыс. рублей, следует из аналитики Яндекс Путешествий. В тройку самых доступных месяцев также вошли апрель и декабрь, тогда как в высокий сезон летом цены вырастут до 10–10,6 тыс. рублей за ночь.

Самые низкие цены бронирования приходятся на три месяца в году

По данным аналитики Яндекс Путешествий, февраль стал выгодным для путешествий из-за умеренного туристического спроса и длинных праздничных выходных.

На втором месте по выгоде для путешествий оказался апрель: средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах в 2026 году составит около 8,5 тыс. рублей. В этот период во многих регионах устанавливается комфортная весенняя погода, при этом массовый туристический сезон еще не начинается.

Третью строчку занял декабрь со средней ценой ночи около 8,8 тыс. рублей. По данным исследования, более выгодные предложения сохраняются в первой половине месяца, а поездки на конец декабря рекомендуется бронировать заранее — за два–три месяца до даты заезда.

Летний сезон — самый дорогой для путешествий

Наиболее заметный рост цен традиционно придется на высокий сезон. В июне–августе 2026 года средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах по России составит около 10 тыс. рублей.

Самые высокие значения ожидаются в июле и августе, когда средняя цена превышает 10,3–10,6 тыс. рублей за ночь.

Забайкальский край — наиболее доступный для туристов

Среди регионов с самой низкой средней стоимостью ночи в 2026 году лидирует Забайкальский край — 3 740 рублей. В Яндекс Путешествиях отмечают, что регион может быть интересен туристам природными маршрутами и близостью к восточному побережью Байкала.

Второе место заняла Оренбургская область со средней ценой 4 100 рублей за ночь. Третьей стала Еврейская автономная область — 4 160 рублей, направление подходит для спокойного отдыха, экотуризма и рыбалки вдали от массового туристического потока.

В десятку самых выгодных регионов, где средняя стоимость ночи в 2026 году не превышает 4 900 рублей, также вошли:

Томская область,

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,

Республика Коми,

Орловская и Амурская области,

Республика Калмыкия,

Ямало-Ненецкий автономный округ.

Раннее бронирование позволяет сэкономить до 25%

По данным Яндекс Путешествий, раннее бронирование жилья в среднем позволяет сэкономить 15–25% по сравнению с бронированиями ближе к дате поездки.

В качестве альтернативы отелям можно рассматривать посуточные квартиры и апартаменты — средняя стоимость ночи такого жилья в 2026 году составляет около 6 тыс. рублей. Снизить расходы также помогает гибкость в датах поездки: сдвиг заезда или выезда на несколько дней часто дает доступ к более низким ценам.