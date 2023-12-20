«Финам» планирует выйти на рынки Беларуси и Казахстана

«Финам» намерен создать компанию в Казахстане и брокера с доступом к криптовалютам в Беларуси. У каждого из направлений будут свои особенности. Запуск намечен на 2024 год, пишет РБК со ссылкой на главу компании Владислава Кочеткова.
Площадка в Беларуси станет для россиян альтернативой криптобиржам из «недружественных» стран, в Казахстане — обслуживать в том числе переехавшие в эту юрисдикцию иностранные компании с российскими активами.
Будут пары биткоин-рубль, эфир-рубль, биткоин-белорусский рубль, эфир-белорусский рубль. Клиенты смогут заводить на счета в новом брокере как криптовалюту, так и российские и белорусские рубли банковским переводом.
В Казахстане почти десять лет работает международный партнер «Финама» — компания Just2Trade, а инвесторы из Казахстана могут работать с самим «Финамом», открывая счета дистанционно. Прямого доступа к местным биржам у российского холдинга до сих пор нет. Поэтому выход на этот рынок возможен или за счет создания брокера, или за счет подключения к торгам, где это возможно, напрямую российского брокера.
Брокер весной 2023 года планировал открыть клиентам доступ к рынкам Латинской Америки и Южной Кореи. Новые рынки могут забрать до 10% спроса. Еще 25% обеспечат рынки США (ранее приходилось 35% спроса). Российский рынок обеспечит оставшиеся 65%.
Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk /
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