Российский сервис управленческого учета «Финансист» вышел на рынок Казахстана, рассказали в компании.
Республика выступает крупнейшим рынком СНГ, поясняет основатель сервиса Станислав Кутузов. По его словам, в компанию неоднократно поступали заявки от казахстанских предпринимателей, что побудило доработать продукт и вывести его на новый рынок.
Бизнес в Казахстане для финансового учета использует систему «1С», однако для аналитики бизнес в 80% случаев выбирает Excel. На работу с программой, как правило, уходит много времени, поскольку она предполагает заполнение таблиц. Это приводит к тому, что управленцы своевременно принимать решения, уточнил Кутузов.
«Мы видим потребность в аналитике на этом рынке и в этой части можем улучшить пользовательский опыт, сделав бизнес Казахстана сильнее», — пояснил основатель сервиса.
Для освоения рынка сервис вложился в доработку интеграций с модулями «1С» и нашел в стране партнеров: Exsolcom, «1C Сапа», «Учёт.kz» и «Ристарт».
По словам Кутузова, в будущем компания планирует продолжать экспансию в страны с развитыми рынками.
В текущем году «Финансист» смог привлечь 120 млн рублей от группы инвесторов, в числе которых — основатель компании «Первый БИТ» Антон Долгов, глава акселератора First Bit Lab Роман Калинкин, гендиректор ГК «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов, а также глава «БФТ» Александр Моносов. Кроме того, в апреле компания купила площадку для обучения корпоративным финансам Fin-Skill.
Фото на обложке: Freedomz /
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