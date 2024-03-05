Треть нарушений в области рекламы в 2023 году составили объявления телеком-операторов — ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ее территориальные органы выявили 4353 нарушения закона о рекламе в 2023 году. Об этом говорится в сообщении ведомства.

При этом почти треть — 31% — составили нарушения в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи без согласия абонента.

Более 16% нарушений было выявлено в рекламе финансовых услуг.

По 9% всех нарушений пришлось на недостоверную рекламу и рекламу, вводящую в заблуждение.

Наиболее редкими стали нарушения этики в рекламе — их доля составляет менее 2%.

В 2023 году служба возбудила 3383 дела по признакам нарушения рекламного законодательства. По результатам рассмотрения дел было вынесено 2597 постановлений о наложении штрафа. Также за прошлый год служба вынесла 1553 предписания о прекращении нарушения закона о рекламе.

В конце февраля ФАС также отчиталась о почти 6 млрд рублей антимонопольных штрафов за 2023 год. Крупнейшим плательщиком с суммой 906 млн рублей стала компания Apple.

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