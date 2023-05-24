В 2022 году в Финляндию переехало рекордное за 30 лет число россиян

Больше всего иммигрантов в 2022 году — 6003 человека — прибыли в Финляндию из России, сообщает РБК со ссылкой на данные финского статистического ведомства. Там указали, что текущий показатель является рекордным по меньшей мере за 30 лет.

По данным статистической службы, в первые годы после распада СССР (1992–1995-й) из РФ в Финляндию каждый год переезжали 1,7–2,6 тыс. человек, а после этого вплоть до 2021 года количество иммигрантов из России составляло не более 3,1 тыс. в год.

На втором месте по числу иммигрантов в Финляндию за 2022 год оказалась Швеция (2599 человек), Индия (2420), Эстония (2387), Филиппины (2251), Украина (1533) и Турция (1503).

Всего в Финляндию в прошлом году иммигрировали почти 50 тыс. человек.

По подсчетам Росстата, за январь–сентябрь 2022 года из России выехало 419 тыс. человек (за этот же период в 2021 году — 202 тыс.).

ФСБ также приводила свои данные, согласно которым за период с июля по сентябрь почти 70% всех выездов (9,7 млн) россиян за границу пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

Как сообщалось ранее, россияне по итогам 2022 года составили треть грузинских иммигрантов. По сравнению с 2021 годом иммиграция в Грузию выросла на 25,3%.

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