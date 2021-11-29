Открыта регистрация на онлайн-хакатон Fintech Hack

С 10 по 12 декабря пройдет онлайн-хакатон Fintech Hack. Призовой фонд — 900 тысяч рублей.

Заявлено три трека:

Создание финтех-витрины — задание для backend- и frontend-разработчиков. Разработка алгоритма торговли парами монет — задание для алготрейдеров. Собственный FinTech-проект — для тех, кто давно хотел попробовать свои силы, получить финансирование и найти команду.

Также в рамках соревнования пройдет митап «Тренды и перспективы FinTech’а для разработчиков».

Подробная информация и регистрация — на сайте.