Открыта регистрация на онлайн-хакатон Fintech Hack

Ирина Печёрская
С 10 по 12 декабря пройдет онлайн-хакатон Fintech Hack. Призовой фонд — 900 тысяч рублей.
Открыта регистрация на онлайн-хакатон Fintech HackИрина Печёрская
Заявлено три трека:
- Создание финтех-витрины — задание для backend- и frontend-разработчиков.
- Разработка алгоритма торговли парами монет — задание для алготрейдеров.
- Собственный FinTech-проект — для тех, кто давно хотел попробовать свои силы, получить финансирование и найти команду.
Также в рамках соревнования пройдет митап «Тренды и перспективы FinTech’а для разработчиков».
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: sabrisy /
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