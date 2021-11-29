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Открыта регистрация на онлайн-хакатон Fintech Hack

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 10 по 12 декабря пройдет онлайн-хакатон Fintech Hack. Призовой фонд — 900 тысяч рублей.

Открыта регистрация на онлайн-хакатон Fintech Hack

Заявлено три трека:

  1. Создание финтех-витрины — задание для backend- и frontend-разработчиков. 
  2. Разработка алгоритма торговли парами монет — задание для алготрейдеров. 
  3. Собственный FinTech-проект — для тех, кто давно хотел попробовать свои силы, получить финансирование и найти команду.

Также в рамках соревнования пройдет митап «Тренды и перспективы FinTech’а для разработчиков». 

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: sabrisy / Shutterstock

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