Серийное производство первого российского элекромобиля начнется в ближайшие два года

Серийное производство первого легкового электромобиля начнется в России в 2022 или 2023 году, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два», — сообщил Мантуров в интервью РБК.

По его словам, общий объем производства электрокаров в России до 2030 года (накопленным итогом) превысит 730 тыс. единиц. Ожидается, что к окончанию этого периода в год будет производится 10% (217 тыс. единиц) от общего объема производства автомобилей в РФ.

Такие целевые показатели заложены в концепцию по развитию производства и использования электрического автотранспорта в России на период до 2030 года.

Глава Минпромторга также напомнил, что в 2022 году для российских легковых электромобилей планируется запустить новую меру поддержки. Она предполагает, что в рамках льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тысяч рублей.

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