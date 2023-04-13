Wildberries ввел «первое предупреждение» вместо штрафа за нарушения ПВЗ стандартов обслуживания

Wildberries вместе с инициативной группой утвердил новую систему контроля за соблюдением пунктами выдачи заказов (ПВЗ) стандартов обслуживания и бизнес-процессов, сообщила компания.

Теперь при первом нарушении предприниматель сначала может быть предупрежден компанией или депремирован на небольшую сумму.

Только при повторяющихся нарушениях может последовать депремирование пункта выдачи по системе грейда, которая подразумевает рост штрафа с каждым новым нарушением.

Обновленный механизм контроля будет действовать при распространенных нарушениях, например, за отсутствие видеокамеры в ПВЗ и невыдачу пакета клиенту.

Также согласован новый порядок уведомлений компании о закрытии пункта выдачи из-за форс-мажорной ситуации : пожара, залива и т.д. В этом случае будет достаточно направить в группу разбора подтверждающие документы, и пункт не будет депремирован за несоблюдение часов работы.

: пожара, залива и т.д. В этом случае будет достаточно направить в группу разбора подтверждающие документы, и пункт не будет депремирован за несоблюдение часов работы. Прописан новый порядок проведения инвентаризации при закрытии пункта. Она проводится в течение 24 часов, используются камеры видеонаблюдения, чтобы исключить потери товаров.

Wildberries также дорабатывает механизм оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров. Инициативная группа предложила при приемке товара отмечать менеджеру ПВЗ товар как бракованный.

Также владельцы других ПВЗ теперь могут сами принять участие в инвентаризации за вознаграждение и забрать товар, чтобы выдать его в своем пункте.

11 апреля Wildberries вместе с Ozon, «Сбермегамаркетом», «Яндекс.Маркетом» и Корпорацией МСП подписали меморандум, который регулирует работу маркетплейсов с продавцами и владельцами ПВЗ.

Вопрос взаимодействия маркетплейсов со своими партнерами стал актуальным на фоне конфликта Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов, который начался в середине марта.

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