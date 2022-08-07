Fitbit с октября откажется от приложения для интеграции с компьютером Fitbit Connect

Производители умных часов Fitbit намерены отказаться от приложения Fitbit Connect, которое позволяет перекачивать музыку с компьютера на носимые гаджеты. Функция станет недоступна в октября, а пока есть время оформить подписку на сервисы, благодаря которым можно будет обмениваться аудиофайлами между устройствами.

На странице поддержки висит официальное сообщение:

«13 октября 2022 года мы удаляем возможность передавать плейлисты на ваши часы Fitbit Watch через ваш компьютер. Вы сможете и дальше воспроизводить личную музыку, ранее сохраненную на ваших часах, а переносить плейлисты на устройства теперь можно с помощью приложений Deezer и Pandora».

Fitbit Connect – это приложение для компьютеров Mac и Windows, которое позволяет синхронизировать данные между устройствами посредством программного обеспечения, напоминает The Verge.

При этом интеграция с помощью этого приложения актуальна сейчас только для устаревающих моделей Fitbit (Fitbit Versa, Versa 2 или Ionic). Компания взяла курс на отказ от ПО в пользу своего мобильного приложения.

К сожалению, сервисы, которыми Fitbit предлагает пользоваться взамен программы, платные. Это может расстроить обладателей стареньких устройств от Fitbit.

Для тех, кто пользуется новыми (Versa 3 и Sense), эта новость не будет шокирующей. Они и так уже работают только через Deezer или Pandora. У них никогда и не было возможности бесплатно перекачивать музыку с компьютера на часы.

К тому же многие пользователи используют свои устройства Fitbit для прослушивания музыки через Spotify или онлайн-радио.

Если же для кого-то принципиален именно автономный режим, хорошая новость в том, что все файлы, что уже были закачаны на устройства, останутся доступны. Нельзя будет добавлять лишь новые музыкальные композиции с компьютера или ноутбука.

Fitbit не объясняет, почему он избавляется от Fitbit Connect. Возможно, спрос на это ПО и сам по себе уже недостаточно велик для поддержания работоспособности сервиса.

Google (материнская компания Fitbit) не ответила на запрос The Verge о комментариях.

Фото на обложке: Gijs Coolen / Unsplash