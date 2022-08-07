Fitbit с октября откажется от приложения для интеграции с компьютером Fitbit Connect

Производители умных часов Fitbit намерены отказаться от приложения Fitbit Connect, которое позволяет перекачивать музыку с компьютера на носимые гаджеты. Функция станет недоступна в октября, а пока есть время оформить подписку на сервисы, благодаря которым можно будет обмениваться аудиофайлами между устройствами.
На странице поддержки висит официальное сообщение:
«13 октября 2022 года мы удаляем возможность передавать плейлисты на ваши часы Fitbit Watch через ваш компьютер. Вы сможете и дальше воспроизводить личную музыку, ранее сохраненную на ваших часах, а переносить плейлисты на устройства теперь можно с помощью приложений Deezer и Pandora».
Fitbit Connect – это приложение для компьютеров Mac и Windows, которое позволяет синхронизировать данные между устройствами посредством программного обеспечения, напоминает The Verge.
При этом интеграция с помощью этого приложения актуальна сейчас только для устаревающих моделей Fitbit (Fitbit Versa, Versa 2 или Ionic). Компания взяла курс на отказ от ПО в пользу своего мобильного приложения.
К сожалению, сервисы, которыми Fitbit предлагает пользоваться взамен программы, платные. Это может расстроить обладателей стареньких устройств от Fitbit.
Для тех, кто пользуется новыми (Versa 3 и Sense), эта новость не будет шокирующей. Они и так уже работают только через Deezer или Pandora. У них никогда и не было возможности бесплатно перекачивать музыку с компьютера на часы.
К тому же многие пользователи используют свои устройства Fitbit для прослушивания музыки через Spotify или онлайн-радио.
Если же для кого-то принципиален именно автономный режим, хорошая новость в том, что все файлы, что уже были закачаны на устройства, останутся доступны. Нельзя будет добавлять лишь новые музыкальные композиции с компьютера или ноутбука.
Fitbit не объясняет, почему он избавляется от Fitbit Connect. Возможно, спрос на это ПО и сам по себе уже недостаточно велик для поддержания работоспособности сервиса.
Google (материнская компания Fitbit) не ответила на запрос The Verge о комментариях.
Фото на обложке: Gijs Coolen / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Поставки РФ в Индию, сближение с Турцией и инсайды от Apple и Samsung: главное для бизнеса 7 августа
- 2 Илон Маск готов вернуться к покупке Twitter при выполнении условия
- 3 Производитель батончиков Snickers извинился перед китайскими клиентами за неудачную рекламу
- 4 Tesla обвиняют в заведомо ложной рекламе автопилота
- 5 Производитель алюминиевых банок Ball потерял $435 млн из-за ухода из России
ВОЗМОЖНОСТИ
09 августа 2022
10 августа 2022
10 августа 2022