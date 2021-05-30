Fitbit может добавить на свои устройства детектор храпа

Fitbit может вскоре добавить в свои устройства детектор храпа и шума. Об этом сообщает The Verge.

Согласно отчету 9to5 Google, который декомпилировал последнюю версию приложения Fitbit в магазине Google Play, новая функция позволяет микрофону Fitbit (на устройствах, у которых он есть) как бы слышать «окружающий шум, включая ваш храп».

В отчете 9to5 Google говорится, что эта функция называется «Обнаружение храпа и шума» и отслеживает «шум, включая храп, исходящий от вас или кого-то рядом с вами». Он анализирует уровень шума и пытается найти «специфические для храпа» звуки.

Трекер храпа не может различить, кто это делает: владелец Fitbit или кто-то еще в спальне. В примечаниях не указано, что пользователи должны делать с информацией о храпе, но, поскольку храп и условия, которые могут привести к нему, могут серьезно мешать сну, эта информация может быть полезна.

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