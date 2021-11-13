Фитнес-клубам удалось получить скидки на аренду до 20%

Многим крупным российским фитнес-клубам удалось договориться с собственниками занимаемой ими недвижимости о скидке до 20%. К сожалению, для спасения индустрии этого может оказаться недостаточно.

Некоторым фитнес-клубам из топ-10 по стране и региональным сетям удалось получить скидку до 10-20% от арендодателей по итогу переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное фитнес-сообщество.

«Этого недостаточно, чтобы восполнить кассовый разрыв, связанный с резким падением объемов продаж», – считает Елена Силина, глава Национального фитнес-сообщества.

Уточняется, что российские фитнес-клубы только за 2020 год потеряли примерно 65 млрд рублей, а почти треть из них (около 30%) не пережили кризис.

В этом году объемы выручки в индустрии начали восстанавливаться, но пока что они далеки даже от докризисного уровня.

Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября нанесли по фитнес-отрасли новый удар – по словам Елены Силиной, только в пределах Москвы за это время индустрия уже потеряла более 2 млрд рублей.

В октябре Национальное фитнес-сообщество обращалось с открытым письмом к арендодателям, попросив их временно сократить арендную плату.

Уже после этого организация предложила властям для спасения фитнес-клубов на время отменить некоторые штрафы и освободить их от проверок.

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Фото: August_0802/Shutterstock