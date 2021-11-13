Фитнес-клубам удалось получить скидки на аренду до 20%

Многим крупным российским фитнес-клубам удалось договориться с собственниками занимаемой ими недвижимости о скидке до 20%. К сожалению, для спасения индустрии этого может оказаться недостаточно.
Некоторым фитнес-клубам из топ-10 по стране и региональным сетям удалось получить скидку до 10-20% от арендодателей по итогу переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное фитнес-сообщество.
«Этого недостаточно, чтобы восполнить кассовый разрыв, связанный с резким падением объемов продаж», – считает Елена Силина, глава Национального фитнес-сообщества.
Уточняется, что российские фитнес-клубы только за 2020 год потеряли примерно 65 млрд рублей, а почти треть из них (около 30%) не пережили кризис.
В этом году объемы выручки в индустрии начали восстанавливаться, но пока что они далеки даже от докризисного уровня.
Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября нанесли по фитнес-отрасли новый удар – по словам Елены Силиной, только в пределах Москвы за это время индустрия уже потеряла более 2 млрд рублей.
В октябре Национальное фитнес-сообщество обращалось с открытым письмом к арендодателям, попросив их временно сократить арендную плату.
Уже после этого организация предложила властям для спасения фитнес-клубов на время отменить некоторые штрафы и освободить их от проверок.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: August_0802/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Toyota займется разработкой «зеленого» топлива
- 2 Вакцинироваться ради авиаперелетов готовы лишь 9% россиян – исследование
- 3 Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах внесли в Госдуму
- 4 Акции главного конкурента Tesla начнут торговаться на Санкт-Петербургской бирже
- 5 «Яндекс» адаптировал «Такси» для незрячих пользователей
ВОЗМОЖНОСТИ
13 ноября 2021
14 ноября 2021
14 ноября 2021