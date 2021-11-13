Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Фитнес-клубам удалось получить скидки на аренду до 20%

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Многим крупным российским фитнес-клубам удалось договориться с собственниками занимаемой ими недвижимости о скидке до 20%. К сожалению, для спасения индустрии этого может оказаться недостаточно.

Фитнес-клубам удалось получить скидки на аренду до 20%

Некоторым фитнес-клубам из топ-10 по стране и региональным сетям удалось получить скидку до 10-20% от арендодателей по итогу переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное фитнес-сообщество.

«Этого недостаточно, чтобы восполнить кассовый разрыв, связанный с резким падением объемов продаж», – считает Елена Силина, глава Национального фитнес-сообщества.

Уточняется, что российские фитнес-клубы только за 2020 год потеряли примерно 65 млрд рублей, а почти треть из них (около 30%) не пережили кризис.

В этом году объемы выручки в индустрии начали восстанавливаться, но пока что они далеки даже от докризисного уровня.

Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября нанесли по фитнес-отрасли новый удар – по словам Елены Силиной, только в пределах Москвы за это время индустрия уже потеряла более 2 млрд рублей.

В октябре Национальное фитнес-сообщество обращалось с открытым письмом к арендодателям, попросив их временно сократить арендную плату.

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Уже после этого организация предложила властям для спасения фитнес-клубов на время отменить некоторые штрафы и освободить их от проверок.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: August_0802/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Toyota займется разработкой «зеленого» топлива
  2. 2 Вакцинироваться ради авиаперелетов готовы лишь 9% россиян – исследование
  3. 3 Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах внесли в Госдуму
  4. 4 Акции главного конкурента Tesla начнут торговаться на Санкт-Петербургской бирже
  5. 5 «Яндекс» адаптировал «Такси» для незрячих пользователей
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 ноября 2021

Secur’IT Cup от Лаборатории Касперского

14 ноября 2021

Программа инноваций для стартапов от Yota

14 ноября 2021

Чемпионат «Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма