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Fix Price расширил масштаб присутствия в Казахстане

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Fix Price расширил масштаб присутствия в Казахстане. Компания открыла в стране свой 300-ый магазин. До конца года ритейлер откроет в Казахстане еще 16 торговых точек.

Fix Price расширил масштаб присутствия в Казахстане
  1. Новости

Fix Price объявил об открытии 300-ого магазина в Казахстане. Теперь сеть торговых точек ритейлера в стране насчитывает 304 магазина, сообщила пресс-служба компании.

В 2024 году Fix Price открыл 24 магазина в Казахстане, до конца года к открытию планируется еще 16 точек. 287 магазинов управляются самой компанией, 17 — работают по франшизе.

«Кроме развития сети магазинов, мы работаем над онлайн-сервисами – запустили процесс интеграции с маркетплейсами, реализуем услугу самовывоза онлайн-заказов из наших магазинов», — отметил управляющий директор Fix Price Group Дмитрий Кирсанов. 

В январе 2023 года Fix Price вышел на рынок Монголии, в мае того же года — Армении.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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