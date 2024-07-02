Fix Price расширил масштаб присутствия в Казахстане. Компания открыла в стране свой 300-ый магазин. До конца года ритейлер откроет в Казахстане еще 16 торговых точек.
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Fix Price объявил об открытии 300-ого магазина в Казахстане. Теперь сеть торговых точек ритейлера в стране насчитывает 304 магазина, сообщила пресс-служба компании.
В 2024 году Fix Price открыл 24 магазина в Казахстане, до конца года к открытию планируется еще 16 точек. 287 магазинов управляются самой компанией, 17 — работают по франшизе.
«Кроме развития сети магазинов, мы работаем над онлайн-сервисами – запустили процесс интеграции с маркетплейсами, реализуем услугу самовывоза онлайн-заказов из наших магазинов», — отметил управляющий директор Fix Price Group Дмитрий Кирсанов.
В январе 2023 года Fix Price вышел на рынок Монголии, в мае того же года — Армении.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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