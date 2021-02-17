Акселератор «Физтех.Старт» набирает новые технологические проекты в программу

«Физтех.Старт» запустил седьмой набор стартапов в бесплатную акселерационную программу. Подать заявку на участие можно до 1 марта.

Организаторы рассматривают инновационные проекты на стадии MVP и выше и укомплектованной командой из любого российского региона.

Участников ждут:

работа над проектом с трекерами, менторами и экспертами;

образовательная программа;

PR-поддержка;

общение с технологическими предпринимателями и инвесторами;

возможность запустить пилот и привлечь финансирование.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на странице акселератора.

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