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Акселератор «Физтех.Старт» набирает новые технологические проекты в программу

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Физтех.Старт» запустил седьмой набор стартапов в бесплатную акселерационную программу. Подать заявку на участие можно до 1 марта.

Акселератор «Физтех.Старт» набирает новые технологические проекты в программу

Организаторы рассматривают инновационные проекты на стадии MVP и выше и укомплектованной командой из любого российского региона.

Участников ждут:

  • работа над проектом с трекерами, менторами и экспертами;
  • образовательная программа;
  • PR-поддержка;
  • общение с технологическими предпринимателями и инвесторами;
  • возможность запустить пилот и привлечь финансирование.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на странице акселератора.

Фото на обложке: Unsplash

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