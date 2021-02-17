Акселератор «Физтех.Старт» набирает новые технологические проекты в программу

Евгения Хрисанфова
«Физтех.Старт» запустил седьмой набор стартапов в бесплатную акселерационную программу. Подать заявку на участие можно до 1 марта.
Акселератор «Физтех.Старт» набирает новые технологические проекты в программуЕвгения Хрисанфова
Организаторы рассматривают инновационные проекты на стадии MVP и выше и укомплектованной командой из любого российского региона.
Участников ждут:
- работа над проектом с трекерами, менторами и экспертами;
- образовательная программа;
- PR-поддержка;
- общение с технологическими предпринимателями и инвесторами;
- возможность запустить пилот и привлечь финансирование.
Узнать подробности и подать заявку на участие можно на странице акселератора.
Фото на обложке: Unsplash
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