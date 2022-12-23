Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Власти обсуждают введение токенов на покупку квадратных метров в квартирах

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти обсуждают введение токенов на покупку квадратных метров в квартирах. Такая возможность может появиться в ближайшее время, заявили в Госдуме.

Власти обсуждают введение токенов на покупку квадратных метров в квартирах

О том, что на российском рынке обсуждается возможность введения системы токенов на покупку площади в квартирах, рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, этот механизм может быть реализован в ближайшее время.

Аксаков пояснил, что токен будет определять количество квадратных метров в доме, в котором его владелец собирается купить квартиру. Владение токеном будет означать имение в собственности конкретной площади в квартире. С каждым купленным токеном эта площадь будет увеличиваться, уточнил депутат.

В Госдуму уже обратились авторы инициативы и, по словам Аксакова, реализовать ее можно в рамках текущего законодательства. По мнению участников рынка недвижимости, его токенизация может дать ему стимул к росту.

Фото на обложке: Alexander Zamaraev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты
  2. 2 Тренды на рынке недвижимости: что происходило с трафиком, стоимостью клика и сделками с января по июнь 2022
  3. 3 Гибкий офис в кризис: как выбрать и чего ожидать
  4. 4 Что нужно стартапу из сферы IT и недвижимости, чтобы добиться внимания аудитории и привлечь топовых партнеров?
  5. 5 Что произошло на рынке аренды квартир в 2021 и к чему готовиться?
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ