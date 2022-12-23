Власти обсуждают введение токенов на покупку квадратных метров в квартирах. Такая возможность может появиться в ближайшее время, заявили в Госдуме.

О том, что на российском рынке обсуждается возможность введения системы токенов на покупку площади в квартирах, рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, этот механизм может быть реализован в ближайшее время.

Аксаков пояснил, что токен будет определять количество квадратных метров в доме, в котором его владелец собирается купить квартиру. Владение токеном будет означать имение в собственности конкретной площади в квартире. С каждым купленным токеном эта площадь будет увеличиваться, уточнил депутат.

В Госдуму уже обратились авторы инициативы и, по словам Аксакова, реализовать ее можно в рамках текущего законодательства. По мнению участников рынка недвижимости, его токенизация может дать ему стимул к росту.

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