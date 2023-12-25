В России появился еще один аналог Tinder

Российские разработчики запустили приложение для знакомств Flero. С помощью искусственного интеллекта оно определит совместимость и подберет партнеров по соционике, астрологическим и другим параметрам.
Flero заработало в ноябре, юрлицо сервиса, Intellitech Solutions, значится в ОАЭ. Ежемесячно, по собственным данным компании, в приложении регистрируются примерно 20 тыс. человек, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса.
Пользователям доступно несколько видов подписок, которые дают доступ к просмотру ленты, функционалу ИИ-ассистента, углубленному анализу личности пользователей, режиму невидимости в ленте и др.
В конце мая 2023 года сервис знакомств Tinder начал уведомлять пользователей из России о прекращении работы в стране с 30 июня. После этого российские дейтинг-приложения получили значительный приток аудитории. Количество пользователей некоторых выросло на 20% и более.
Фото на обложке: Studio Romantic /
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