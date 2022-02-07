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Соосновательница сети кофеен Flip Анна Цфасман покинула проект из-за разногласий в бизнесе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сеть кофеен Flip объявила об изменениях в управленческом составе — из проекта ушла сосновательница Анна Цфасман. Соглашение о прекращении сотрудничества было подписано в декабре прошлого года, сообщили RB.RU в компании.

Соосновательница сети кофеен Flip Анна Цфасман покинула проект из-за разногласий в бизнесе

«В течение 2021 года между сторонами произошли разногласия, связанные с развитием компании, вследствие чего руководство сети приняло решение расстаться с Анной», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

Управлять бизнесом продолжат сооснователи Андрей Мануйлов и Ольга Бабкова. Партнеры в 2022 году намерены сменить вектор развития сети.

Сеть Flip была основана в 2020 году, кофейни придерживаются политики zero waste. В Москве в настоящее время открыто 7 точек. В ближайших планах — открытие еще нескольких кофеен как под собственным управлением, так и совместно с партнерами франчайзи.

По данным ЕГРЮЛ, выручка кофеен по итогам 2020 года составила 47,5 млн рублей, чистый убыток — 29,4 млн рублей.

Анна Цфасман — основательница и бывший гендиректор сети кофеен «Даблби», «Кофеин», «Хлеб и молоко».

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Фото на обложке: Unsplash

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