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Основательница «Даблби» запустила новую сеть кофеен в Москве

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Анна Цфасман, основательница сети кофеен «Даблби», после увольнения из собственной компании открыла в Москве сеть Flip. Об этом пишет в своем телеграм-канале создатель проекта о ресторанах «СысоевFM» Александр Сысоев.

Основательница «Даблби» запустила новую сеть кофеен в Москве

Flip — новая кофейная сеть Цфасман. Первое заведение открылось по адресу Милютинский переулок, 3, где раньше располагалась точка «Даблби».

Как сообщила Сысоеву Цфасман, «основа проекта — экология и здоровый образ жизни». В меню представлены напитки из матчи, чая, кофейных зерен. Также добавлена еда: тосты с авокадо, лососем, паштетом и десерты. Во Flip используется оборотная тара, т.е. упаковка многоразового использования.

Основательница сказала, что скоро планируется открытие второго заведения на Новодевичьем проезде, а также строятся еще две новые точки.

В 2019 году Анна Цфасман покинула пост генерального директора «Даблби». По решению акционеров, вместо нее был назначен Сергей Дашков, совладелец чайной фабрики Ahmad Tea. Ранее, как сообщали СМИ, основательница продала свою долю в компании и право на бренд «Даблби».

Фото: Efetova Anna / Shutterstock

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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