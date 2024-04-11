Founders’ Mondays в Уфе: как это было

8 апреля состоялась встреча Founders’ Mondays в Уфе. Мероприятие прошло при поддержке коворкинга «Люди». Делимся фотоотчетом со встречи.
Открыл мероприятие Сергей Нищев, CEO ПАО «Ростелеком» в Башкортостане, имеет более 20 лет опыта работы в области управления бизнесами.
Сергей Нищев, CEO ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
О своих проектах рассказали:
- Виктор Эриванцев, основатель FinchXR — технологической компании в области VR/AR;
- Данила Суров, исполнительный директор «Дом без забот» — сервиса для поиска исполнителей по всей России;
- Григорий Исаков, основатель Warpoint — международной сети парков и арен виртуальной реальности;
- Данил Максадов, основатель Qodex.tech — сервиса для сферы обращения с отходами.
Данил Максадов, основатель Qodex.tech
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.
Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Следующие встречи Founders’ Mondays
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