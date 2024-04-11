Founders’ Mondays в Уфе: как это было

8 апреля состоялась встреча Founders’ Mondays в Уфе. Мероприятие прошло при поддержке коворкинга «Люди» . Делимся фотоотчетом со встречи.

Открыл мероприятие Сергей Нищев, CEO ПАО «Ростелеком» в Башкортостане, имеет более 20 лет опыта работы в области управления бизнесами.

Сергей Нищев, CEO ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

О своих проектах рассказали:

Виктор Эриванцев, основатель FinchXR — технологической компании в области VR/AR;

Виктор Эриванцев, основатель ABC XR

Данила Суров, исполнительный директор «Дом без забот» — сервиса для поиска исполнителей по всей России;

Данила Суров, исполнительный директор «Дом без забот»

Григорий Исаков, основатель Warpoint — международной сети парков и арен виртуальной реальности;

Григорий Исаков, основатель Warpoint

Данил Максадов, основатель Qodex.tech — сервиса для сферы обращения с отходами.

Данил Максадов, основатель Qodex.tech

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел.

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;

выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Следующие встречи Founders’ Mondays