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Founders’ Mondays в Уфе: как это было

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

8 апреля состоялась встреча Founders’ Mondays в Уфе. Мероприятие прошло при поддержке коворкинга «Люди». Делимся фотоотчетом со встречи.

Founders’ Mondays в Уфе: как это было
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Открыл мероприятие Сергей Нищев, CEO ПАО «Ростелеком» в Башкортостане, имеет более 20 лет опыта работы в области управления бизнесами. 

 

Сергей Нищев, CEO ПАО «Ростелеком» в Башкортостане


О своих проектах рассказали:

  • Виктор Эриванцев, основатель FinchXR — технологической компании в области VR/AR;    

 

Виктор Эриванцев, основатель ABC XR 

  • Данила Суров, исполнительный директор «Дом без забот» — сервиса для поиска исполнителей по всей России;

 

Данила Суров, исполнительный директор «Дом без забот» 

  • Григорий Исаков, основатель Warpoint — международной сети парков и арен виртуальной реальности;

 

Григорий Исаков, основатель Warpoint 

  • Данил Максадов, основатель Qodex.tech — сервиса для сферы обращения с отходами.

 

 Данил Максадов, основатель Qodex.tech

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии. И это не предел. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего — расскажете о своем стартапе, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Следующие встречи Founders’ Mondays

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