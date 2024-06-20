ФНС решила отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), по крайней мере в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на план работы ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов.

Налоговая создаст «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц». Срок выполнения — декабрь 2025 года.

Предполагается, что до этого времени ФНС должна заключить государственный контракт и издать приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию.

Ответственый исполнитель за проект — замглавы службы Светлана Бондарчук, которая координирует управление налогообложения доходов физлиц.

Еще в 2021 году о планах отказаться от деклараций по НДФЛ заявлял глава ФНС Даниил Егоров, однако конкретные сроки он не называл: «Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев».

РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС также сообщает, что передать расчет НДФЛ налоговым органам планируется по таким видам доходов:

от продажи недвижимости;

от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

от продажи транспортных средств;

в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний;

при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.

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