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ФНС решила отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), по крайней мере в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на план работы ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов. 

ФНС решила отказаться от большинства деклараций по НДФЛ
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Налоговая создаст «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц». Срок выполнения — декабрь 2025 года.

Предполагается, что до этого времени ФНС должна заключить государственный контракт и издать приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию.

Ответственый исполнитель за проект — замглавы службы Светлана Бондарчук, которая координирует управление налогообложения доходов физлиц.

Еще в 2021 году о планах отказаться от деклараций по НДФЛ заявлял глава ФНС Даниил Егоров, однако конкретные сроки он не называл: «Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев».

РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС также сообщает, что передать расчет НДФЛ налоговым органам планируется по таким видам доходов:

  • от продажи недвижимости;
  • от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;
  • от продажи транспортных средств;
  • в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний;
  • при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.

Фото на обложке: Unsplash

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